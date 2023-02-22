Россияне обстреляли ракетами Харьков, под ударом — промышленное предприятие 22 февраля, 10:31 Местные жители возле разрушенного в результате российских атак жилого дома в Харькове, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты нанесли удары по Харькову в среду, 22 февраля. Предварительно, ранения получили два человека.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что оккупанты могут осуществить новые пуски ракет с территории России. Суспільне Харків сообщило, что раздались четыре взрыва.



По предварительным данным, есть четыре удара по Киевскому району города. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что под прицелом оккупантов — объекты инфраструктуры. В Областном центре экстренной медицинской помощи сообщили о двух раненых — у них легкие повреждения, им оказывают помощь.

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По словам Терехова, россияне целили по промышленным объектам, а информацию о жертвах и разрушениях уточняют.



Обновлено в 11:10. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Россия обстреляла промышленное предприятие четырьмя ракетами.



16 февраля Россия обстреляла объекты инфраструктуры Харькова ракетами С-300. В результате удара были повреждены транспортные средства и железнодорожный путь.