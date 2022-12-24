Россияне нанесли удар по центру Херсона: пять человек погибли, 35 ранены — фото
Россия ударила по центру Херсона: как минимум пятеро погибших, десятки раненых (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Российские оккупанты нанесли удар по центру Херсона в субботу, 24 декабря. Погибли как минимум пять человек, 35 получили ранения.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице», — написал он в Telegram.
На месте работают службы, последствия российской атаки выясняют.
Внимание, чувствительные фото.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.
22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.