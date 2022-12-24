Россияне нанесли удар по центру Херсона: пять человек погибли, 35 ранены — фото

24 декабря, 11:37
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Россия ударила по центру Херсона: как минимум пятеро погибших, десятки раненых (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Россия ударила по центру Херсона: как минимум пятеро погибших, десятки раненых (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удар по центру Херсона в субботу, 24 декабря. Погибли как минимум пять человек, 35 получили ранения.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице», — написал он в Telegram.

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На месте работают службы, последствия российской атаки выясняют.

Обновлено в 12:23. Число раненых возросло до 35, 16 из них в тяжелом состоянии, сообщил Тимошенко.


Внимание, чувствительные фото.

Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.

22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

https://www.youtube.com/watch?v=aEOU_INOvsw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Война России против Украины

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