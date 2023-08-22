Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждены более 20 домов и энергоинфраструктура — фото

22 августа, 07:35
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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу 22 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу 22 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу во вторник утром, 22 августа. По предварительной информации, пострадал один человек, есть повреждения.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

У пострадавшего в результате удара мужчины порезы лица — ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться дома.

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Повреждены более 20 частных домов и линия электропередач. По словам Вилкула, в Кривом Роге частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram

Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение уже восстановили. Водопроводная система также работает от генераторов, сейчас ее перезапускают.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram

Также россияне ночью атаковали беспилотником Синельниковский район Днепропетровской области, попав в частное предприятие. Там начался пожар, который уже потушили. Пострадавших нет.

Еще один удар по району был утром. Оккупанты повредили линию электропередач и другую гражданскую инфраструктуру, рассказал Лысак.

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Ночью и утром в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Кроме Кривого Рога, Россия атаковала Запорожье. В результате удара там повреждены четыре многоэтажки, пострадавших нет.

31 июля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в многоэтажку и учебное заведение. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще более 70 пострадали.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары Война России против Украины

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