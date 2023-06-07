Россияне теряют позиции под Бахмутом, Силы обороны продолжают идти вперед — Сырский

7 июня, 08:44
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Украинский военный возле Бахмута, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украинский военный возле Бахмута, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжат двигаться вперед на флангах. Россияне теряют позиции.

Об этом командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил в среду, 7 июня.

«Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом», — сообщил он.

Видео дня

Сырский показал, как работает 3-я отдельная штурмовая бригада, опубликовав видео.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1666322810359169031?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Вечером 5 июня замминистра обороны рассказала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

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5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта». В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что защитники Украины осуществили локальные атаки и «достигли ограниченных тактических успехов» на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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