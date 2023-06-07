Россияне теряют позиции под Бахмутом, Силы обороны продолжают идти вперед — Сырский 7 июня, 08:44 Украинский военный возле Бахмута, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжат двигаться вперед на флангах. Россияне теряют позиции.

Об этом командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил в среду, 7 июня.



«Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом», — сообщил он.



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Сырский показал, как работает 3-я отдельная штурмовая бригада, опубликовав видео.

Вечером 5 июня замминистра обороны рассказала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта». В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что защитники Украины осуществили локальные атаки и «достигли ограниченных тактических успехов» на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.