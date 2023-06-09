Россияне атаковали Звягель: есть погибший и раненые, более 10 поврежденных домов

9 июня, 08:03
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В результате падения обломков ракеты во время атаки россиян разрушен один дом, еще 12 — повреждены (Фото:Виталий Бунечко/Telegram)

В результате падения обломков ракеты во время атаки россиян разрушен один дом, еще 12 — повреждены (Фото:Виталий Бунечко/Telegram)

В Житомирской области во время атаки России в ночь на пятницу, 9 июня, предварительно, сбили одну ракету. В результате падения погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, разрушен один дом, еще 12 — повреждены. Травмированы три человека.

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили четыре Х-101/Х-55, четыре разведывательных и 10 ударных дронов.

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До этого в четверг вечером, 8 июня, россияне нанесли двум Калибрами удар по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ракеты Житомирская область Ракетные удары Обломки Война России против Украины

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