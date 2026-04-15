Россияне попали в многоэтажку в Одессе, есть погибший и пострадавшие

Российские оккупанты в среду, 15 апреля, атаковали Одессу и попали в девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

21:19. Глава Одесской ОВА Кипер сообщил, что в результате российской атаки на многоэтажку в Одессе погиб мужчина в возрасте около 60 лет, шесть человек в возрасте от 20 до 67 лет пострадали. Трех из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Реклама

19:40. Лысак уточнил, что количество пострадавших возросло до шести. Один человек скончался.

Обновлено в 19:39. Лысак сообщил, что в многоэтажке, предварительно, пострадали четыре человека.

Обновлено в 19:29. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в Одессе также повреждена крыша частного жилого дома в Березовском районе в результате удара БпЛА.

«Враг снова атаковал наш город. Предварительно есть попадание в девятиэтажный жилой дом», — написал он в Telegram.

Лысак отметил, что на место обстрела выехали спасатели и экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара вражеского беспилотника повреждения получили квартиры на пятом-седьмом этажах дома, там возник пожар.

«Информация о пострадавших и масштабы разрушений уточняются», — добавил Кипер.

В ночь на 15 апреля россияне атаковали ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. Там возникли пожары. В результате попаданий повреждения получили складские и административные здания.

Кроме этого, ночью россияне ударили 40 дронами по Черкассам, были повреждены и разрушены десятки домов, четверо раненых.

В Сумах оккупанты трижды ударили по одной локации в промышленной зоне города.

Также ночью россияне ударили по центру Днепра, пострадали три человека. В городе после ночного обстрела повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании. Кроме этого, повреждения получили два высших учебных заведения — Украинский государственный университет науки и технологий и Днепровская политехника.

Реклама:

Утром 15 апреля российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибла 74-летняя продавщица киоска. Также были повреждены автостоянка, предприятие, остановка общественного транспорта, близлежащие жилые дома и киоск.

Читайте также: В Днепровских университетах рассказали о повреждениях и показали последствия атаки РФ 15 апреля

Всего в ночь на 15 апреля россияне нанесли удар по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них — шахеты.

В результате обстрела было зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков на 10 локациях.