Россия ударила ракетами по Кривому Рогу, попав в многоэтажку и учебное заведение. Известно о двух погибших и 20 раненых 31 июля, 11:00 Российские оккупанты атаковали ракетой многоэтажку в Кривом Роге (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Российские оккупанты в понедельник утром, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания, в частности многоэтажку. Известно об одном погибшем и как минимум десяти раненых.

Ракетную атаку подтвердило министерство внутренних дел.

Там не уточнили, куда именно попали. На место атаки прибыли все необходимые службы. Людей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Обновлено в 10:59. Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что количество погибших в Кривом Роге возросло до двух, как минимум 20 пострадавших, под завалами может быть пять-семь человек.



Обновлено в 10:20. Клименко рассказал, что Россия атаковала город двумя ракетами. Одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения (техникум Политехнического института) — под завалами, вероятно, есть люди.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома — начался пожар. Один человек погиб, еще десять — обратились за медицинской помощью. Под завалами могут находиться люди. Идут спасательные работы.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что, по предварительным данным, скорее всего, россияне атаковали Кривой Рог, применив баллистику.

«Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать и насколько разрушительно. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет, и тогда окончательно можно сказать, что это было», — сказал он.

Ранее местные власти Кривого Рога заявили о взрывах в городе. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в частности, против Днепропетровской области.

