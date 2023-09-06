Россияне ударили по Запорожью, разрушив гражданский объект. Есть пострадавшие 6 сентября, 11:29 Последствия одного из российских ударов по Запорожью, 10 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья в среду, 6 сентября. Есть разрушения объекта гражданской инфраструктуры, известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, армия РФ атаковала город в 10:24. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Двое пострадавших — работники предприятия. На месте работают службы.

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Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу. В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.

Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.

Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.