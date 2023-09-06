Россияне ударили по Запорожью, разрушив гражданский объект. Есть пострадавшие
Последствия одного из российских ударов по Запорожью, 10 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья в среду, 6 сентября. Есть разрушения объекта гражданской инфраструктуры, известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, армия РФ атаковала город в 10:24. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Двое пострадавших — работники предприятия. На месте работают службы.
Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу. В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.
Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.
Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.