Россияне ударили по железной дороге в Кривом Роге, поврежден вокзал
Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Кривом Роге (Фото: Укрзализныця)
Россияне в четверг, 23 апреля, ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом сообщили в Укрзализныце.
В компании отметили, что перед российской атакой была объявлена повышенная опасность и люди прошли в укрытие, поэтому никто не пострадал.
В результате вражеского обстрела повреждения получил вокзал.
«Взрывной волной повреждены несколько окон и дверей. Все будет оперативно восстановлено», — подчеркнули в Укрзализныце.
Ранее 23 апреля сообщалось, что российские войска нанесли удар дронами по железной дороге в Житомирской области, в результате чего погибла одна женщина.
Воздушные силы ВСУ заявляли, что оккупанты в ночь на 23 апреля атаковали Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеты.
В результате атаки было зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на четырех локациях.