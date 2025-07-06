Россияне ударили по ТЦК в Кременчуге

Дрон-камикадзе Shahed, запущенный российскими оккупантами, в небе над Украиной (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)

В воскресенье, 6 июля, около 09:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.

Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ.

«В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — ред.), а также в жилой дом рядом», — говорится в сообщении.

Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее 6 июля Воздушные силы ВС Украины предупредили об ударных БпЛА, которые приближаются к Кременчугу с востока и запада. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

И.о. начальника ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате вражеской атаки на Кременчугский район Полтавской области 6 июля возник пожар на территории частного домовладения.

Россия атакует ТЦК и СП — что известно

30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в городе Кривой Рог. Ранения получили трое гражданских.

В четверг, 3 июля, враг нанес удар беспилотниками по городу Полтава, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Как уточнил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут, погибли два человека, 11 — ранены.

По словам представителя командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, российские захватчики наносят удары по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.