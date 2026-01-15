Россияне ударили баллистикой по причалу порта Черноморска, повреждено гражданское судно под флагом Мальты

Российские оккупанты в четверг, 15 января, нанесли удар баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Одесской области . Пострадал член экипажа гражданского грузового судна. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, попадание было в районе причала с контейнерами на территории Одесского района. Там произошло возгорание.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что россияне ударили по причалу Черноморского порта.

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Кипер отметил, что повреждения получило гражданское грузовое судно под флагом Мальты. Также в результате атаки пострадал член экипажа судна. Последствия атаки уточняются, добавил глава ОВА.



По словам Кулебы, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате российской атаки повреждения получили три контейнера и произошла утечка масла. Кулеба добавил, что для локализации последствий удара устанавливается боновое заграждение.

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: Олег Кипер / Telegram

7 января россияне нанесли удар по двум портам в Одесской области, в результате чего погибли два человека, восемь получили ранения.

Также были повреждены объекты порта, административные здания и контейнеры с маслом.

Вечером 8 января российские оккупанты снова атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области. В результате атаки был поврежден пустой резервуар для хранения масла. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

10 января россияне ударили по промышленной инфраструктуре Одесского района, в результате которого было известно о возгорании утеплителя.