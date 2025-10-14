Россияне ударили по Харькову УАБами: часть города осталась без света, есть пострадавшие
Россияне 13 октября атаковали Харьков КАБами (Фото: @synegubov)
Россияне в понедельник, 13 октября, атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
00:45 Руководитель Харьковской ОГА Синегубов сообщил, что за медицинской помощью из-за ранений стеклом в результате российских ударов обратились шесть человек, что некоторые пациенты медучреждения в Салтовском районе имеют острую реакцию на стресс.
22:46. Мэр Харькова сообщил, что в результате российских ударов частично обесточены три района города.
22:22. Терехов сообщил о четырех пострадавших.
22:15. Мэр города отметил, что есть попадания по территории медицинского учреждения. По предварительной информации, разрушено одно из хозяйственных сооружений.
Он добавил, что известно о двух пострадавших.
Терехов отметил, что под ударом оказался Слободской район Харькова. Также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе. В настоящее время детали выясняются.
Суспільне пишет, что после взрывов в части города пропал свет.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что информация о пострадавших не поступала.