Россияне ударили по Харькову УАБами: часть города осталась без света, есть пострадавшие

Россияне в понедельник, 13 октября, атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

00:45 Руководитель Харьковской ОГА Синегубов сообщил, что за медицинской помощью из-за ранений стеклом в результате российских ударов обратились шесть человек, что некоторые пациенты медучреждения в Салтовском районе имеют острую реакцию на стресс.

22:46. Мэр Харькова сообщил, что в результате российских ударов частично обесточены три района города.

22:22. Терехов сообщил о четырех пострадавших.

22:15. Мэр города отметил, что есть попадания по территории медицинского учреждения. По предварительной информации, разрушено одно из хозяйственных сооружений.

Он добавил, что известно о двух пострадавших.

Терехов отметил, что под ударом оказался Слободской район Харькова. Также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе. В настоящее время детали выясняются.

Суспільне пишет, что после взрывов в части города пропал свет.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что информация о пострадавших не поступала.