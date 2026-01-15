Российские оккупанты продвинулись в Запорожской и Донецкой областях — DeepState

15 января, 01:24
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты продвинулись в отдельных районах Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

По информации проекта, россияне продвинулись в районе населенных пунктов Зализнянское и Яблуновка, что в Донецкой области.

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DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Также было зафиксировано продвижение в районе Степногорска, что в Запорожской области.

DeepState
Фото: DeepState

14 января в DeepSate сообщили, что российские оккупанты продвинулись в отдельных районах Харьковской и Запорожской областей. В частности, в районе Лазовой и Степногорска.

13 января в DeepState сообщили, что армия страны-агрессора России продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой области. По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Шандриголово и Свято-Покровского.

1 января проект DeepState сообщил, что россияне за 2025 год оккупировали 4336 кв км украинской территории, что составляет примерно 0,72% от всей территории страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Deep State Война России против Украины Российская агрессия Запорожская область Донецкая область

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