Россияне обстреляли Славянск: есть погибший и раненые — Зеленский 27 марта, 11:59 Российские оккупанты обстреляли Славянск утром 27 марта (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official)

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области в понедельник 27 марта. Есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

На месте работают все службы, пострадавшим оказывают помощь. Разбор завалов продолжается.



«Еще один день, начавшийся с терроризма РФ[…] Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии», — заявил Зеленский.



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Российские оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область. Накануне они нанесли ракетный удар по Авдеевке, повредив многоэтажки, гостиницу и здание суда. За минувшие сутки россияне убили одного человека, еще двух ранили.

