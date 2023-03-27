Россияне обстреляли Славянск: есть погибший и раненые — Зеленский
Российские оккупанты обстреляли Славянск утром 27 марта (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official)
Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области в понедельник 27 марта. Есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
На месте работают все службы, пострадавшим оказывают помощь. Разбор завалов продолжается.
«Еще один день, начавшийся с терроризма РФ[…] Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии», — заявил Зеленский.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область. Накануне они нанесли ракетный удар по Авдеевке, повредив многоэтажки, гостиницу и здание суда. За минувшие сутки россияне убили одного человека, еще двух ранили.