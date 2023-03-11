Россияне обстреляли парковку возле супермаркета в Херсоне, три человека погибли

11 марта, 12:42
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Последствия российского обстрела Херсона 11 марта (Фото:Херсонская областная прокуратура / Facebook)

Последствия российского обстрела Херсона 11 марта (Фото:Херсонская областная прокуратура / Facebook)

Российские оккупанты в субботу, 11 марта, нанесли удар по Херсону, в результате чего три человека погибли, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, удар произошел на Николаевском шоссе. Из-за попадания снаряда загорелся автомобиль.

На месте инцидента работают спасатели, медики и полицейские.

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Как уточнила Херсонская областная прокуратура, вражеский снаряд попал возле супермаркета, из опубликованных фото видно, что на парковку. Также враг повредил гражданскую инфраструктуру.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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В течение 10 марта российская армия совершила 71 обстрел Херсонской области, в результате чего три человека погибли, а еще пятеро получили ранения. В частности, враг четыре раза обстрелял Херсон.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Херсон Война России против Украины

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