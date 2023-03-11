Россияне обстреляли парковку возле супермаркета в Херсоне, три человека погибли
Последствия российского обстрела Херсона 11 марта (Фото:Херсонская областная прокуратура / Facebook)
Российские оккупанты в субботу, 11 марта, нанесли удар по Херсону, в результате чего три человека погибли, а еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, удар произошел на Николаевском шоссе. Из-за попадания снаряда загорелся автомобиль.
На месте инцидента работают спасатели, медики и полицейские.
Как уточнила Херсонская областная прокуратура, вражеский снаряд попал возле супермаркета, из опубликованных фото видно, что на парковку. Также враг повредил гражданскую инфраструктуру.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В течение 10 марта российская армия совершила 71 обстрел Херсонской области, в результате чего три человека погибли, а еще пятеро получили ранения. В частности, враг четыре раза обстрелял Херсон.