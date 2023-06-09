Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе: двое погибших, есть раненые
Андрей Ермак/Telegram
Российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области в пятницу, 9 июня. Погибли два человека, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди погибших работники медицинского учреждения: младшая медсестра и сантехник.
По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки россияне совершили 97 обстрелов по 21 населенному пункту региона, в том числе авиационные по Гуляйполю и Полтавке. Также били из артиллерии и РСЗО.