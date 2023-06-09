Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе: двое погибших, есть раненые 9 июня, 14:23 Андрей Ермак/Telegram

Российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области в пятницу, 9 июня. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди погибших работники медицинского учреждения: младшая медсестра и сантехник.



Фото: Андрей Ермак/Telegram

По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки россияне совершили 97 обстрелов по 21 населенному пункту региона, в том числе авиационные по Гуляйполю и Полтавке. Также били из артиллерии и РСЗО.



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