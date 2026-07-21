Россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Одессе: в центре города повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Во вторник, 21 июля, российские войска атаковали жилой дом в Одессе , есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

12:58 Как сообщили в ОВА, в результате удара РФ повреждены объекты гражданской инфраструктуры: фасад и остекление четырехэтажного жилого дома и прилегающих зданий. Также повреждены припаркованные рядом легковые автомобили.

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В Одесском районе в результате ракетного удара взрывной волной поврежден частный жилой дом.

В 11:23 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Одессы и Черноморска. До этого также сообщалось об угрозе применения беспилотников.

В ночь на 21 июля в Одессе были слышны взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении в направлении города барражирующего боеприпаса типа Бандероль.

РФ атаковала Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 46 российских БпЛА, боеприпасов Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.