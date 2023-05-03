Россияне атаковали тремя дронами Shahed нефтебазу в Кропивницком 3 мая, 08:17 Российские оккупанты ударили дронами по Кировоградской области (Фото:Андрей Райкович/Telegram)

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Кировоградскую область в ночь на среду, 3 мая. Попали в нефтебазу в Кропивницком, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Атака произошла около 3-х ночи. На место сразу прибыли службы и начали ликвидировать последствия удара. Информацию о повреждениях уточняют.

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В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе. Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все враждебные цели.

В Днепре беспилотник повредил админздание; в Николаевской области в результате удара начался пожар в частном секторе.

