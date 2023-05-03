Россияне атаковали тремя дронами Shahed нефтебазу в Кропивницком
Российские оккупанты ударили дронами по Кировоградской области (Фото:Андрей Райкович/Telegram)
Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Кировоградскую область в ночь на среду, 3 мая. Попали в нефтебазу в Кропивницком, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
Атака произошла около 3-х ночи. На место сразу прибыли службы и начали ликвидировать последствия удара. Информацию о повреждениях уточняют.
В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе. Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все враждебные цели.
В Днепре беспилотник повредил админздание; в Николаевской области в результате удара начался пожар в частном секторе.