Россияне атаковали ракетами Павлоградский район: 25 человек пострадали, среди них трое детей
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области в ночь на 1 мая (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Российские оккупанты в ночь на понедельник, 1 мая, нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Предварительно, пострадали 25 человек, среди них — трое детей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, бойцы воздушного командования Восток сбили семь ракет, но есть попадания.
В результате атаки в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там начался пожар, который уже потушили спасатели. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов.
Также есть разрушение в общинах района:
- в Вербковской — повреждены почти 40 жилых домов;
- в Юрьевской — два;
- в Межирицкой — повреждена школа.
В ночь на понедельник, 1 мая, Россия нанесла по Украине второй за три дня массированный удар. Силы ПВО уничтожили 15 из 18 крылатых ракет.