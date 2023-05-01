Россияне атаковали ракетами Павлоградский район: 25 человек пострадали, среди них трое детей 1 мая, 07:44 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области в ночь на 1 мая (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 1 мая, нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Предварительно, пострадали 25 человек, среди них — трое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, бойцы воздушного командования Восток сбили семь ракет, но есть попадания.

В результате атаки в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там начался пожар, который уже потушили спасатели. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов.

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Также есть разрушение в общинах района:

в Вербковской — повреждены почти 40 жилых домов;

в Юрьевской — два;

в Межирицкой — повреждена школа.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на понедельник, 1 мая, Россия нанесла по Украине второй за три дня массированный удар. Силы ПВО уничтожили 15 из 18 крылатых ракет.

