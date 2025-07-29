Россияне ударили по исправительной колонии в Запорожской области, 16 человек погибли, десятки раненых

29 июля, 14:27
Российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии (Фото: Министерство юстиции Украины)

В ночь на вторник, 29 июля, российские захватчики атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области.

Обновлено в 14:27 Согласно обновленным данным, в результате удара по Беленьковской исправительной колонии погибли 16 человек среди осужденных, 44 получили ранения и госпитализированы в местные больницы, более 50 пострадавших получили медицинскую помощь на месте, уточнили в Министерстве юстиции Украины.

«По имеющейся информации на данный момент, в результате вражеской существенно разрушены: штаб учреждения; карантинный участок; столовая учреждения полностью разрушена», — заявили в министерстве.

10:20. В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения, сообщили в Минюсте.

«Тяжело раненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (оскольковое поражение лица)», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что в результате атаки погибли 16 человек, 35 получили ранения.

«Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно — ФАБами (Фугасная авиационная бомба — ред.). Попал и по исправительной колонии», — говорилось в сообщении Федорова.

По его словам, помещения учреждения разрушены. Кроме того, повреждены частные дома, расположенные рядом.

Вражеский удар по исправительной колонии прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить», — подчеркнул он.

Ермак также подчеркнул, что режим российского диктатора Владимира Путина должен подвергнуться экономическим и военным ударам, которые лишат его возможностей продолжать военные действия.

«Угроза войны в Европе против стран НАТО вполне реальна, пока Путин наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР», — заявил руководитель ОП.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Запорожская область Война России против Украины Атака

