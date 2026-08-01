Россияне атаковали Одессу ударными БПЛА, дрон попал в жилой дом в центре города

В субботу, 1 августа, российские войска атаковали Одессу, зафиксировано попадание в жилой дом. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено в 12:07. В результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали, сообщил Лысак. Также ранение получил 28-летний мужчина.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне атаковали город ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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В ночь на 1 августа россияне атаковали Украину 35 ракетами и 185 БПЛА различных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 156 целей: 154 беспилотника, одну ракету Искандер-М/С-400 и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

В Соломенском районе Киева частично разрушена пятиэтажка. В Дарницком районе, где погибли семь человек, произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях.

По последним данным КГГА, в столице погибли девять человек, среди них — полицейский. Пострадали 30 человек, в том числе четверо детей.