Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова
В Чернигове 29 октября прогремел взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
Российские оккупанты в среду, 29 октября, атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова. Об этом сообщили в Черниговском городском совете.
Накануне в городе слышали взрыв, сообщает Суспільне.
Информация о последствиях пока уточняется. По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, жертв среди людей нет.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеского БпЛА в районе Чернигова.
Ранее Брижинский сообщал, что в ночь на 28 октября в центре Чернигова было зафиксировано падение шахеда. За несколько минут до этого сообщалось о мощном взрыве в центре города.
27 октября российские войска также атаковали Чернигов и область ударными беспилотниками. По данным военных, в воздушном пространстве вблизи города находилось около 15 шахедов.