Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова

29 октября, 22:22
В Чернигове 29 октября прогремел взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

Российские оккупанты в среду, 29 октября, атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова. Об этом сообщили в Черниговском городском совете.

Накануне в городе слышали взрыв, сообщает Суспільне.

Информация о последствиях пока уточняется. По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, жертв среди людей нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеского БпЛА в районе Чернигова.

Ранее Брижинский сообщал, что в ночь на 28 октября в центре Чернигова было зафиксировано падение шахеда. За несколько минут до этого сообщалось о мощном взрыве в центре города.

27 октября российские войска также атаковали Чернигов и область ударными беспилотниками. По данным военных, в воздушном пространстве вблизи города находилось около 15 шахедов.

Редактор: Екатерина Шпак

