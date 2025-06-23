Удар баллистикой по Одесской области. Россияне разрушили лицей в Белгород-Днестровском, трое погибших, 12 раненых

Россияне в понедельник, 23 июня, атаковали баллистической ракетой город Белгород-Днестровский Одесской области , в результате чего разрушено учебное заведение. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Обновлено 22:02. Олег Кипер сообщил, что от полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой. Восемь пострадавших по-прежнему госпитализированы, среди них два подростка 2009 года рождения. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Реклама

Обновлено 18:45. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки на Белгород-Днестровский погибли два человека и по меньшей мере 14 пострадали, среди них два подростка, которые проходили мимо. Информация о людях под завалами уточняется.

Обновлено 18:20. Кипер в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, что удар по учебному заведению состоялся на следующий день после выпускного. Оккупанты нанесли два удара баллистическими ракетами. В момент атаки внутри находилось около 18 человек. Среди пострадавших — два 11-классника, один из них — чемпион Украины по боксу.

Спасательные работы продолжаются.

Обновлено 15:50. Кипер сообщил, что в результате российского удара погибли два человека, также по меньшей мере 12 раненых.

По словам главы ОВА, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней тяжести.

По словам Кипера, под завалами могут находиться люди.

«Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», — написал он в Telegram.

Сейчас продолжаются работы по поиску и ликвидации последствий, добавил глава ОВА.



В ночь на 23 июня россияне атаковали Украину 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К.

Противовоздушная оборона обезвредила 354 средства воздушного нападения врага, 158 были сбиты огневыми средствами, 196 — локально потеряны.

В результате российской атаки в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек, еще около 30 — пострадали.