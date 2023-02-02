Россия нанесла новый ракетный удар по Краматорску. Под атакой — жилая застройка 2 февраля, 13:21 Павел Кириленко/Telegram

Российские нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области в четверг, 2 февраля. Атаковали жилую застройку в центре города.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По предварительной информации, среди гражданских есть раненые.



Поздно вечером 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Краматорске, в результате атаки погибли три человека, восемь получили ранения. За медицинской помощью обратились 13 жителей.

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