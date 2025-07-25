Последствия удара РФ по медицинскому учреждению в Харькове, 25 июля 2024 года (Фото: Олег Синегубов/Телеграм)

В пятницу, 25 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Харькове .

14:23. В результате удара РФ количество пострадавших возросло до 14, среди них — 12-летняя девочка, рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, сотрудники ГСЧС спасли четырех человек из поврежденного здания медучреждения. Сейчас устанавливается местонахождение двух человек.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

В Харькове частично разрушен третий этаж и крыша здания, поврежден частный дом и два автомобиля.

Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи, добавил Синегубов.

13:44. В ОВА опубликовали фото последствий российского удара по медучреждению.

12:23. Количество пострадавших возросло до семи. Трех человек госпитализировали, отметил председатель ОГА.

12:19. Синегубов уточнил, что среди шестерых пострадавших один ребенок.

11:52. В результате удара РФ известно о шести пострадавших и одном погибшем, сообщил городской голова Игорь Терехов.

11:48. Терехов сообщил, что КАБ попал в здание медицинского учреждения, рядом с которым находится еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются.

Ранее он заявил, что под удар попал Индустриальный район Харькова.

Перед этим корреспонденты Общественного сообщили, что в Харькове был слышен взрыв.

Российские оккупанты 24 июля нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфрастуктуры.