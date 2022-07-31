Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, попали в карьер — РГА 31 июля, 18:27 Россияне ударили ракетами по территории одной из общин Одесского района (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские военные в воскресенье, 31 июля, нанесли ракетный удар по территории одной из общин Одесского района.

Об этом сообщает Одесская райгосадминистрация.



Оккупанты попали в карьер, информация о пострадавших уточняется.

Ранее Суспільне сообщало, что в Одессе слышны взрывы; после этого в области объявили воздушную тревогу. Нардеп Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что было четыре взрыва. По его словам, три раза сработало ПВО, один раз — «прилетело».

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23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами.



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