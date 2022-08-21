Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Попали в частное домовладение — ОВА
Пожарный возле Дома культуры в Харькове, пострадавшем в результате ракетного удара РФ, 18 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Россия нанесла ракетные удары по Киевскому району Харькова в воскресенье, 21 августа. Предварительная информация о пожаре в нежилом объекте и частном доме не подтвердилась.
Обновлено в 22:00. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пожара в результате атаки РФ нет. Есть попадание в частное домовладение. В результате обстрела РФ пострадал один человек.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, было три вражеских «прилета».
В Харьковской области из-за угрозы усиления провокаций со стороны войск РФ в ближайшие дни будет действовать длительный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.
Армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Поздно вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание, погибли 18 человек. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.
19 августа в Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта.
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