Россия запустила по Украине более полутысячи БПЛА и 34 ракеты: ПВО уничтожила 611 целей
Взрыв беспилотника в небе во время российского ракетно-дронового удара 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
В ночь на воскресенье, 28 сентября, российская армия запустила по Украине дроны разных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что всего было применено 643 средств воздушного нападения:
- 593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, и мыса Чауда и Кача в оккупированном Крыму;
- два реактивных беспилотника типа Бандероль из Курской области РФ;
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой области РФ;
- 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;
- восемь крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.
По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
ПВО сбила:
- 566 дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- два реактивных БПЛА типа Бандероль;
- 35 крылатых ракет Х-101;
- восемь крылатых ракет Калибр.
Было зафиксировано попадание пяти ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение обломков — на 25 локациях.
28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.
В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.