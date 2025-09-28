Россия запустила по Украине более полутысячи БПЛА и 34 ракеты: ПВО уничтожила 611 целей

Взрыв беспилотника в небе во время российского ракетно-дронового удара 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российская армия запустила по Украине дроны разных типов , крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что всего было применено 643 средств воздушного нападения:

593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, и мыса Чауда и Кача в оккупированном Крыму;

два реактивных беспилотника типа Бандероль из Курской области РФ;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой области РФ;

38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

восемь крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВО сбила:

566 дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

два реактивных БПЛА типа Бандероль;

35 крылатых ракет Х-101;

восемь крылатых ракет Калибр.

Было зафиксировано попадание пяти ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение обломков — на 25 локациях.

28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.