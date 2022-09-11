Россия вечером выпустила по Украине 11 крылатых ракет. Девять сбили силы ПВО — ПК Восток

11 сентября, 21:47
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Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook

Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook

Оккупанты РФ выпустили по Украине вечером в воскресенье, 11 сентября, 11 крылатых ракет. Девять из них сбили силы противовоздушной обороны.

Как сообщили в ПК Восток, подразделения воздушного командования сбили семь крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них пять — Х-101, две — Калибр. Еще две ракеты уничтожили подразделения Воздушных сил в Полтавской области.

Видео дня

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid02DPWJcNhsWPvxSo73pZMbc4weihX7dGMwHZjSXBVAi66fQRYz7DP7TbCCzo1eoBJGl

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что две ракеты попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил о прямых ударах РФ по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1569034237545684995?s=20&t=e99_z9fogkgxaMDROYz8_w

Вечером в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой. В последних трех электроснабжения возобновили.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьковская область Инфраструктура ПВО Ракетные удары Кирилл Тимошенко Михаил Подоляк Война России против Украины

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