Россия вечером выпустила по Украине 11 крылатых ракет. Девять сбили силы ПВО — ПК Восток 11 сентября, 21:47 Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook

Оккупанты РФ выпустили по Украине вечером в воскресенье, 11 сентября, 11 крылатых ракет. Девять из них сбили силы противовоздушной обороны.

Как сообщили в ПК Восток, подразделения воздушного командования сбили семь крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них пять — Х-101, две — Калибр. Еще две ракеты уничтожили подразделения Воздушных сил в Полтавской области.

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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что две ракеты попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил о прямых ударах РФ по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5.

Вечером в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой. В последних трех электроснабжения возобновили.



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