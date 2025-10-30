Президент Владимир Зеленский заявил, что армия страны-агрессора России в ночь на четверг, 30 октября, запустила по Украине более 650 дронов и более 50 ракет различных типов, в том числе баллистику и аэробаллистику.

«Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов применил враг, в том числе баллистику и аэробаллистику. Много было сбито, но, к сожалению, есть попадания», — сообщил глава государства.

Он отметил, что в Запорожье в результате атаки РФ известно о десятках пострадавших, два человека погибли. В Ладыжине Винницкой области получил тяжелое ранение семилетний мальчик.

По словам Зеленского, было много ударов по «энергетике и обычной жизни» в Винницкой, Киевской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Президент Украины отметил, что все необходимые службы привлечены, продолжается восстановление энерго- и водоснабжения везде, где оно сейчас отсутствует.

«Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями — санкциями и реальным давлением. Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что необходимы новые шаги давления на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто спонсирует войну против Украины.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, пятеро пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света. Впоследствии в Украине отменили почасовые отключения электроэнергии.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, 17 пострадавших, среди них шестеро детей. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.