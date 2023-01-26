Россия выпустила по Украине 55 ракет, силы ПВО сбили 47 — Залужный 26 января, 13:06 Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook

Российские оккупанты осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования во время масштабной атаки на Украину в четверг, 26 января. Силы Противовоздушной обороны сбили 47 крылатых.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Оккупанты выпускали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59 из самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря. Силы ПВО уничтожили 20 из 47 в районе Киева. Также три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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«Цель россиян остается неизменной — психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить», — добавил Залужный.

Во время воздушной тревоги мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе и попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском. Один человек погиб, двое ранены.

Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет; в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры, еще в один есть попадание в Киевской.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами — сбили все 24.