Россия нанесла новый удар по зданию Сумской ОГА

30 июля, 14:36
Поделиться:
Россия нанесла новый удар по Сумской ОВА 30 июля 2025 года (Фото: Сумская областная военная администрация/Telegram)

Россия нанесла новый удар по Сумской ОВА 30 июля 2025 года (Фото: Сумская областная военная администрация/Telegram)

В среду, 30 июля, армия РФ снова нанесла удар по зданию Сумской ОГА, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram.

Отмечается, что 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

Другим пострадавшим также оказывается необходимая помощь, их количество не уточняется.

Реклама

Там отметили, что ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют о том, что Россия может продолжить попытки его уничтожения, и призвали учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.

В пятницу и субботу российская армия уже атаковала здание областной государственной администрации ударными дронами. В результате атак здание было повреждено. Жертв и пострадавших в результате удара не было.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Сумская ОГА Сумская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies