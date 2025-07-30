Россия нанесла новый удар по зданию Сумской ОГА

В среду, 30 июля, армия РФ снова нанесла удар по зданию Сумской ОГА, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram.

Отмечается, что 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

Другим пострадавшим также оказывается необходимая помощь, их количество не уточняется.

Там отметили, что ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют о том, что Россия может продолжить попытки его уничтожения, и призвали учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.

В пятницу и субботу российская армия уже атаковала здание областной государственной администрации ударными дронами. В результате атак здание было повреждено. Жертв и пострадавших в результате удара не было.