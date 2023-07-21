Новый удар по Одесской области. Россия выпустила семь ракет по «важному» объекту инфраструктуры возле Белгород-Днестровского 21 июля, 12:58 Россия выпустила по Одесской области семь ракет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар в пятницу днем, 21 июля, по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Попали в «важный» объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Все семь ракет россияне нацелили на объект, есть повреждения.

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, масштабы разрушений уточняют. Информации о пострадавших нет.

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Это вторая масштабная атака на регион за сутки. В ночь на 21 июля россияне в четвертый раз подряд обстреляли Одесскую область ракетами, попав в агропредприятие. По данным ОВА, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя; ранены два человека.

19 июля они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая. 20 июля в результате массированной атаки в Одессе погиб один человек, Кипер сообщал о восьми пострадавших.

