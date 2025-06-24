Россия ударила шахедами по одному из учебных центров Сухопутных войск ВСУ

Российские шахеды атаковали Украину в ночь на 24 июня (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 24 июня, российская армия атаковала шахедами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Сухопутных войск в Telegram.

Отмечается, что многочисленных потерь удалось избежать благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава.

В результате удара ранения получил один военнослужащий, которого уже доставили в лечебное учреждение.

В Сухопутных войсках также заявили, что сейчас применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак.

Кроме того, командование призвало всех военнослужащих быть бдительными, соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Днепру баллистикой. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура и поезд Одесса — Запорожье. По данным местных властей, есть погибшие и раненые.

В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона обезвредила 78 из них.

В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.

Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области, из-за чего погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.