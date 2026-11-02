20:00. В Нацполиции сообщили, что одна из российских управляемых авиабомб попала в гуманитарный хаб, служивший укрытием для местных жителей. Под завалами оказались гражданские, полицейские и спасатели, работавшие в Камышевахе. В настоящее время сотрудники полиции, ГСЧС, военные и волонтеры пытаются спасти людей из-под завалов. В разрушенном помещении сильное задымление, кроме того, работу осложняют атаки российских беспилотников.

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Обновлено в 19:58. В ГСЧС сообщили, что число погибших возросло до 24 человек, среди них — двое спасателей и четверо полицейских. Еще пять человек ранены, в том числе двое спасателей.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о 18 погибших и пяти раненых в Камышевахе. Глава государства заявил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. После первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб конкретно на укрытие, в котором находились люди. Спасатели продолжают поисковые работы, также задействованы силы специальных служб и военные. Зеленский также опубликовал видео ГСЧС с места удара.

Т.в.о. руководителя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что Россия нанесла прицельный удар по центру Камышевахи как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000. Среди 18 погибших — сотрудник полиции и двое спасателей ГСЧС. Пять человек ранены, еще 27 считаются пропавшими без вести. Спасатели вынуждены периодически приостанавливать работы из-за атак российских беспилотников.

«Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышевахе, получали гуманитарную помощь именно там. И это очередное доказательство того, что Россия не хочет никакой деэскалации, никакой реальной справедливости», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после гуманитарной операции в Олешках «был момент, когда последующие шаги могли бы показать, что приближение мира возможно», однако Россия такими преступлениями подает противоположный сигнал и доказывает, что рассчитывает на дальнейшие убийства.

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«На это нужен ответ — ответ от мира. Сильный и жесткий. Ответ России. И поддержка для Украины. Нужно защищать жизни. Спасибо всем, кто помогает!» — написал Зеленский.

Вечером 1 ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об окончании режима тишины, действовавшего с 27 октября по 1 ноября для доставки гуманитарной помощи в оккупированные Олешки Херсонской области и эвакуации местных жителей, хотевших выехать. Первая леди США Мелания Трамп, содействовавшая гуманитарной миссии, заявила, что из Олешек эвакуировали почти 800 человек, однако Украина и Россия не разглашают эту информацию. Агентство AFP со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что страна-агрессор отклонила предложение Киева продлить перемирие в восточной части Херсонской области, которое было самым продолжительным за время полномасштабной войны.