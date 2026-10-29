Реактивный дрон ударил по платформе, где ждали пассажиров электричка и пассажирский поезд (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

В четверг, 29 октября, войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр , погибли 14 человек. Дрон попал по платформе, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.

«В Днепре трагедия. Удар дрона по гражданскому электропоезду. Много погибших. Множество раненых», — написал мэр Днепра Филатов.

Позже Укрзализныця уточнила, что российские оккупанты нанесли удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье.

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«Несмотря на объявленный повышенный уровень опасности, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители», — говорится в заявлении компании.

NV следил за последствиями очередного военного преступления России.

20:30 Воздушные силы ВСУ опровергли российский фейк о том, что террористическая атака РФ на Днепр якобы стала следствием «работы украинской ПВО». В Воздушных силах показали фото обломков российского реактивного беспилотника на перроне железнодорожного вокзала.

15:10 Эвакуацию объявили за 10 минут до удара, локомотивная бригада успела укрыться, часть людей остались на платформе, несмотря на объявления: УЗ о деталях трагеди в Днепре

Укрзализныця заявила о «подлом ударе» России по пассажирам и вокзалу в Днепре и предупредила, что в настоящее время все вокзалы в Украине могут стать целью российской атаки. «Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — и дальнего следования, и пригородный — это сегодня приоритетные цели врага. Только режим максимальной внимательности и внимание к инструкциям спасают жизнь», — подчеркнули в УЗ.

Чтобы уберечь себя, УЗ призвала пассажиров «максимально четко соблюдать инструкции и правила безопасности на наших вокзалах, вокруг железнодорожной инфраструктуры, в наших поездах».

УЗ уточнила, что во время российского удара по Днепру события разворачивались так:

Информация об объявленной в городе тревоге была озвучена заранее по всему вокзалу и станции Днепр. При приближении реактивного БПЛА мониторинговая команда Укрзалізниці дополнительно определила повышенную опасность.

Команды о приостановлении движения сразу поступили и локомотивным бригадам, и вокзалу.

В элетричке, которая должна была направляться в Запорожье, была объявлена эвакуация, оставалось еще более 10 минут до удара.

Заработали голосовые объявления и помощник машиниста, согласно протоколу, обошел каждый вагон поезда. Локомотивная бригада поезда раньше времени эвакуировалась. В электричке в вагонах были объявления с призывами о необходимости не просто выйти из поезда, а как можно быстрее покинуть платформу, отойти как минимум на 200 м.

Параллельно эвакуационные объявления раздавались на вокзале. Речь шла о том, что отправление поездов продолжится после окончания тревоги, что все должны находиться в укрытиях.

«К сожалению, несмотря на все это, многие люди в роковой момент удара находились в непосредственной близости к поезду, поэтому такое значительное количество погибших и раненых», — добавили в УЗ.

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Укрзализныця заявила, что еще раз пересмотрит свои протоколы «чтобы определить, что еще можем делать, или в то время, которое остается на реакцию, форсировать, или чтобы каждый и каждая без исключения перемещались в безопасное место»

«Враг не жалеет гражданских объектов и целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре. К сожалению, сегодня каждый вокзал и каждая платформа — это зона повышенной опасности. Еще раз просим всех, кто продолжает путешествовать по железной дороге: прислушивайтесь к каждому сообщению, следуйте указаниям железнодорожников, заботьтесь о своей безопасности. […] Мы сохраняем движение, несмотря на огромную опасность, но цена этого становится чрезмерной, если такие потери будут повторяться. Сегодня мы не можем остановить врага в его стремлении уничтожать железную дорогу, убивать железнодорожников и пассажиров. Но мы можем и должны заботиться друг о друге», — подчеркнула УЗ.

14:48 Нужно гораздо больше, чем перемирие в Олешках, РФ делает ставку на эскалацию и удары по гражданским — Макрон об ударе по Днепру

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил Украине и президенту Владимиру Зеленскому соболезнование и солидарность из-за российского удара по вокзалу в Днепре, унесшего 14 жизней.

«Мы должны стремиться к значительно большему, чем локальное прекращение огня, подобное тому, договоренность о котором недавно была достигнута в Олешках. Недопустимо, что Россия продолжает отклонять все соответствующие предложения, выбирая путь эскалации и нанося удары по гражданскому населению. Мы должны удвоить наши совместные усилия для достижения справедливого и длительного мира и возвращения России за стол переговоров», — подчеркнул Макрон в своем посте в Х.

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14:17 Российский удар по вокзалу в Днепре был прицельным, заявил глава МВД Украины Иван Выговский.

Он подытожил, что в результате сегодняшних ударов РФ по трем городам Украины погибли 19 человек: 14 на вокзале в Днепре, две 15-летние девочки в центре Чернигова, три человека в результате удара по многоэтажке в Кременчуге.

14:07 После новых взрывов, прогремевших в Днепре днем, в части города начались перебои со светом, сообщило Суспільне.

14:00 Число раненых в Днепре возросло до 14, из них шестеро в тяжелом состоянии, уточнили в ОВА

Один из раненых, 40-летний мужчина, потерял обе ноги. Также среди шести тяжелораненых — 11-летний мальчик. Все пострадавшие имеют многочисленные осколочные ранения.

13:45 До 14 человек возросло число погибших в результате удара по вокзалу Днепра, сообщил глава ОВА Александр Ганжа

13:37 В Днепре раздался новый взрыв на фоне красной тревоги из-за ракетной угрозы, сообщило Суспільне

13:05 Россия пыталась ударить по Днепру четырьмя реактивными дронами, три из них были сбиты, один попал по вокзалу — Воздушные силы

В ПС ВСУ уточнили, что сегодня около 11:00 россияне направили на Днепропетровскую область четыре реактивных ударных БпЛА. «Три из них уничтожены противовоздушной обороной. К сожалению, один БпЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепра», — добавили в Воздушных силах, выразивших соболезнования семьям погибших и пострадавших людей.

12:55 Число раненых в Днепре возросло до 13, среди тяжелых раненых ребенок — ОВА

Как сообщил Александр Ганжа, четыре человека в тяжелом состоянии. Это 11-летний мальчик, мужчины 40 и 53 лет и 26-летняя женщина. Состояние остальных раненых медики оценивают как средней тяжести. Все они находятся в больнице.

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12:45 Шестеро раненых в Днепре в крайне тяжелом состоянии, у людей десятки ран от обломков, сообщил в комментарии Суспільному Сергей Рыженко, глава Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.

Четырех человек уже оперируют, еще двоих пытаются стабилизировать для операций, сообщил Рыженко.

12:25 Зеленский опубликовал кадры с места российского удара по вокзалу в Днепре: 13 погибших, 10 раненых

«Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд», — подтвердил президент.

12:22 По меньшей мере семеро раненых уже доставлены в больницы Днепра, сообщает Суспільне Дніпро

12:05 Скорые одна за одной: раненых на вокзале в Днепре везут в больницы, сообщило Суспільне с места происшествия.

11:25 Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате удара РФ по объекту транспортной инфраструктуры в областном центре погибли 13 человек. Ранения получили по меньшей мере пять человек, написал Ганжа.

Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БПЛА над Днепром около 10:50.

За время полномасштабного вторжения Россия развернула целенаправленную кампанию ударов по украинским вокзалам и инфраструктуре Укрзализныци. Худшим по последствиям остается удар по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Тогда погибли 59 человек, раненых было более 100. РФ атаковала вокзал управляемыми ракетами Точка-У в момент, когда сотни людей ждали эвакуационных поездов.