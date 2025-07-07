Россия ударила по областным ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Последствия российской атаки шахедами в Запорожье, 7 июля 2025 года (Фото: Иван Федоров/Телеграм)
В понедельник, 7 июля, страна-агрессор Россия ударила беспилотниками по областным ТЦК и СП в Харькове и Запорожье.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
В результате атаки РФ произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.
По предварительным данным, среди военнослужащих областного ТЦК в Запорожье есть раненый, а в Харьковском ОТЦК — пострадали три человека.
В Сухопутных войсках добавили, что на местах работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Войска России 7 июля атаковали дронами Харьков и Запорожье. В Запорожской ОВА сообщили о по меньшей мере 10 раненых в городе, в Харьковской — об 11 пострадавших.
Россия атакует ТЦК и СП — что известно
30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в Кривом Роге. Ранения получили трое гражданских.
3 июля Россия нанесла удар беспилотниками по Полтаве, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Как уточнил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, погибли два человека, 11 — ранены.
6 июля российская армия попала БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Обошлось без погибших и пострадавших.
Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что РФ, вероятно, будет продолжать наносить удары по зданиям ТЦК и СП в Украине.