Об этом сообщил народный депутат Александр Качура.

По его словам, существует угроза повторного удара.

В Сумской ОВА также прокомментировали удар беспилотниками.

Фото: Сумская областная военная администрация/Telegram

Отмечается, что один из дронов попал в центр города — на площадь Независимости. Там повреждено здание Сумской ОВА.

По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

Ночью 26 июля в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракет и ударных дронов. В Днепре, Харькове и в Запорожской области прогремели взрывы.

Российская армия нанесла массированный удар по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области, пострадали три человека. В Запорожском районе зафиксировано несколько пожаров, есть попадания в нежилое здание.

По данным Воздушных сил, армия России запустила по Украине 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей.