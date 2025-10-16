Россия ударила дроном по жилому сектору в центре Харькова — мэр

16 октября, 14:54
Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове 16 октября 2025 года (Фото: Игорь Терехов / Telegram)

Войска страны-агрессора России нанесли удар дроном по жилому сектору в Киевском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в четверг, 16 октября.

Обновлено в 14:55. Терехов уточнил, что попадание произошло возле многоэтажки. На данный момент без пострадавших. Обследование места обстрела продолжается. По предварительной информации, дом не поврежден.

«Зафиксирован удар вражеским боевым дроном по Киевскому району. Предварительно — по многоэтажке. Уточняем», — написал мэр.

До этого Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БпЛА на Харьков с севера.

Ранее 16 октября ГСЧС сообщила, что Россия ночью нанесла комбинированный удар по объектам инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего пострадали четыре человека. Возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области.

Воздушные силы отчитывались, что за ночь РФ атаковала энергетику Украины с применением 357 средств воздушного нападения. ПВО сбила и обезвредила 288 целей, основными целями были объекты в Полтавской и Харьковской областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Харьков Война России против Украины Дроны Игорь Терехов атака дронами

Поделиться:

