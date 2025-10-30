Россия ударила баллистикой по Днепру: поврежден объект инфраструктуры

30 октября, 12:11
В Днепре слышали взрыв / Фото иллюстративное (Фото: Думська / Telegram)

В четверг, 30 октября, днем армия страны-агрессора России атаковала Днепр. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Обновлено 12:50 Руководитель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что во время ракетной атаки по Днепру поврежден объект инфраструктуры.

Сейчас выясняются масштабы разрушений и возможные последствия удара.

Местные паблики писали о взрыве в Днепре.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем сообщили о скоростной цели на Днепропетровщине, которая двигалась на север.

В ночь на 30 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 700 дронов и ракет различных типов. Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 623 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 20 населенных пунктах страны.

Новость дополняется

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Город Днепр Война России против Украины Российская агрессия Взрыв Атака Обстрел Баллистические ракеты

Поделиться:

