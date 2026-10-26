По словам Зеленского, ракеты попали в людные места, где нет военных объектов (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Вечером 26 октября российская баллистическая ракета попала на территорию одного из киевских университетов и рядом с ним — в районе парка Киото, станции метро и жилых домов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 октября.

«К сожалению, есть погибшие. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы», — сообщил он, добавив, что под завалами могут оставаться люди. На месте работают все необходимые службы.

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По словам Зеленского, ракеты попали в места скопления людей, где нет военных объектов. Он также предупредил об угрозе повторных ударов и продолжении атак с использованием «Шахедов» на Киев и другие украинские города и общины.

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Президент подчеркнул, что Украине необходимы средства для уничтожения российских баллистических ракет еще до их запуска, а также оперативная реализация договоренностей с партнерами по усилению противовоздушной обороны.

«Украина не должна оставаться с этим один на один, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут», — заявил Зеленский.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на столицу погиб один человек, еще 10 пострадали. Большинство из них — студенты из общежития одного из университетов.