Россия ударила авиабомбой по школе в Орехове, когда люди получали гумпомощь: четверо погибших, 13 ранены 10 июля, 08:57 Россияне нанесли авиаудар по прифронтовому Орехову в Запорожской области (Фото:МВД Украины)

Российские оккупанты в воскресенье, 9 июля, нанесли авиаудар по Ореховской общеобразовательной школе в Запорожской области, где в это время мирные жители получали гуманитарную помощь. В результате взрыва погибли четыре человека, более десяти ранены.



Об этом сообщает МВД Украины.

«Авиабомба почти полностью разрушила здание. Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, которые находились внутри и рядом снаружи», — рассказали в ведомстве в понедельник, 10 июля.

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Из-под завалов достали тела трех женщин 1976, 1978 и 1980 годов рождения и 47-летнего мужчины. Еще 11 людей, которых удалось спасти, имеют ранения разной степени тяжести, их госпитализировали.



Обновлено в 10:00. В Офисе генпрокурора сообщили о 13 раненых. Открыли производство.



Также в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас продолжаются спасательные работы. Саперы устанавливают тип боеприпаса, которым россияне атаковали мирное население. МВД и местные власти показало последствия удара по прифронтовому городу.

Фото: Юрий Малашко/Запорожская ОВА

Фото: Юрий Малашко/Запорожская ОВА

По данным властей, всего за сутки россияне нанесли 36 прицельных ударов по десяти населенным пунктам Запорожской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В Новоданиловке ранение получил 65-летний мужчина.

