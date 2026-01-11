Боевая часть около 90 кг. Россия впервые применила против Украины ударный БпЛА Герань-5 — ГУР

11 января, 10:28
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Беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра, сообщили в ГУР МО (Фото: Главное управление разведки МО Украины)

Беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра, сообщили в ГУР МО (Фото: Главное управление разведки МО Украины)

Российские оккупационные войска в ходе комбинированных воздушных атак против Украины в январе 2026 года впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат Герань-5.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

По словам разведчиков, длина этого БпЛА около 6 метров, размах крыльев до 5,5 метра.

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«В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии», — отметили в ГУР.

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В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации Комета, трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что стоит на БпЛА Герань-3, однако с большей тягой, пояснили разведчики.

Также сообщается, что масса боевой части Герани-5 составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1000 километров.

«Как и в случае с предыдущими Геранями, этот БпЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar», — рассказали в ГУР МО.

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По данным украинских разведчиков, оккупанты также прорабатывают варианты применения Герани-5 с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25.

«Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса воздух-воздух Р-73 для противодействия украинской авиации», — предупредили в ГУР.

Подчеркивается, что специалисты ГУР МО уже исследуют образцы БПЛА, примененных врагом.

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Ранее 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение этой недели Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов.

«По целям, не имеющим никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже нашим людям. Это сознательный, циничный российский террор против людей», — подчеркнул президент.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Герань-3 ГУР МО

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