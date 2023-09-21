Россияне трижды ударили по Дрогобычу: горят цех и здания склада

21 сентября, 07:52
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Дрогобыч (Фото:Дрогобычский городской совет)

Дрогобыч (Фото:Дрогобычский городской совет)

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Дрогобычу Львовской области в четверг утром, 21 сентября. На месте попаданий начались пожары, данных о пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Россияне атаковали город около 06:25. Два попадания были по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада — огонь охватил около 30 кв.м.

Видео дня

Еще один ракетный удар — по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары по состоянию на 08:00 еще тушат.

Новость дополняется.

Редактор: Катерина Денисова
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