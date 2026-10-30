Россия нанесла новые прицельные удары по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров эвакуировали

Российские войска снова атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, нанеся несколько новых ударов. Пассажиров и работников железной дороги заблаговременно эвакуировали в укрытия; по предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом 30 октября сообщила Укрзализныця.

На подземных уровнях вокзала обустроили зоны для длительного пребывания людей.

«Как и минувшей ночью, несмотря на задержки, связанные с мерами безопасности, мы будем работать, чтобы во что бы то ни стало отправить все поезда. Просим пассажиров и всех, кто находится на вокзале, оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги», — говорится в заявлении компании.

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В Укрзализныце также напомнили, что пассажиры, для которых поездка сегодня не является критически необходимой, могут вернуть билеты со 100% компенсацией и перенести путешествие на другую дату.

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр; погибли 15 человек. Беспилотник попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

Эвакуацию объявили за 10 минут до удара; локомотивная бригада успела спастись, а часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление воздушной тревоги.

Кроме того, в ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Также мэр города Борис Филатов утром сообщил о блэкауте: водоснабжение в городе осуществляется от генераторов, электротранспорт не ходит.