Дорога на въезд и выезд из Олешек, 12 октября 2026 года (Фото: Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Handout via REUTERS)

Страна-агрессор Россия, прикрываясь гуманитарной операцией в оккупированных Олешках Херсонской области, провела значительную ротацию войск и техники на левом берегу Днепра. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главами областных военных администраций.

«В Олешки и в близлежащую громаду были переброшены дополнительные силы оккупантов. Командование ВСУ должно представить предложения по дополнительной защите жизни в Херсоне от российского террора», — сказал глава государства.

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Зеленский сообщил, что теперь будет каждую неделю проводить совещания с руководителями областных администраций. Он заявил, что после доклада о ситуации в Донецкой области на заседании Ставки верховного главнокомандующего будут определены меры для противодействия усиленным российским обстрелам — в частности, Краматорска и прилегающей громады.

Министерство энергетики получит поручение в связи с отключениями электроэнергии в Житомирской области, вызванными российскими атаками. Президент также заявил, что по итогам доклада о ситуации в Сумской области перед ВСУ поставлены отдельные задачи для борьбы с российскими операциями.

2 ноября журналисты Sky News, имевшие доступ к мониторингу эвакуации из Олешек, сообщили, что Россия использовала режим прекращения огня для переброски тяжелой техники и боеприпасов, а также для укрепления позиций и ротации войск, и опубликовали соответствующие видеозаписи.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что на видео с российскими силами была техника для разминирования, которая впоследствии вернулась в места своего базирования.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска действительно использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций: за это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с беспилотниками на дорогах и наращивание логистики.

Позже в 34-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ также заявили, что Россия перебросила более тысячи военнослужащих на временно оккупированную часть Херсонской области, воспользовавшись режимом тишины. По словам начальника отделения беспилотных систем 34-й бригады Ярослава Мороза, российские войска сосредоточились на тех позициях, с которых их выбивали в течение последних полугода.

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Эвакуация из оккупированных Олешек — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области вступил в силу в 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств. Операция была проведена при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, которые захотели вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в оккупированном городе.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября первая леди США Мелания Трамп заявила, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.