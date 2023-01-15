Россия обстреляла Херсон. Снаряды попали в здание представителей Красного Креста и реабилитационный центр
Кирилл Тимошенко/Telegram
Российские оккупанты осуществили массированный обстрел Херсона в воскресенье, 15 января, ударив по гражданской и критической инфраструктуре. Ранения получили семь человек.
Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, снаряды попали в помещение, где работают представители Красного Креста. По его словам, россияне «знали, куда наносят удары». На месте атаки возник серьезный пожар, работают спасатели.
Тимошенко рассказал, что это же здание оккупанты обстреляли в середине декабря 2022 года. Тогда погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко.
Также россияне попали в центр реабилитации детей с инвалидностью: в здании выбиты окна и двери, повреждена стена, заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Российские снаряды упали возле помещения студенческого общежития, также под обстрелом оказались частные и многоквартирные дома. Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Пострадали предприятие и прилегающая территория.
По словам Янушевича, всех пострадавших госпитализировали. Один из семи раненых находится в тяжелом состоянии.
Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.