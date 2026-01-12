Страна-агрессор Россия, вероятно, готовит новый массированный удар в ближайшие дни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 12 января.

Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги, отметив, что разведка получила информацию о подготовке врагом нового массированного удара.

«Дроны для истощения ПВО и ракеты, [россияне] хотят воспользоваться холодом. Удар может произойти в ближайшие дни. Берегите себя», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что поведение и риторика России совершенно не демонстрируют, что враг хочет закончить войну или готовится к этому, и все это видят. Он подчеркнул, что только от партнеров, прежде всего от США, зависит, что выберет Россия — мир или продолжение войны.

Ночью 9 января Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды в период сильных морозов. Без света были 417 тысяч семей. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления, и призывал жителей по возможности выехать из города.

По состоянию на 12 января в Киеве продолжаются восстановительные работы после российской атаки. Вечером в понедельник энергетики подключили к энергосистеме все дома, которые остались без электрики в результате массированной атаки страны-агрессора, но в некоторых районах действуют экстренные отключения. Также по всей стране действуют графики отключения электроэнергии.

Без отопления в столице остаются почти 800 домов в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

Инфографика: NV

Во время массированной атаки в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты нанесли удар баллистической ракетой средней дальности Орешник — во второй раз с начала полномасштабной войны.