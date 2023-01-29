Россия массированно обстреливает Херсон из артиллерии: есть погибшие и раненые — ОВА 29 января, 15:03 Местные жители возле поврежденных в результате российских обстрелов домов в Херсоне, 25 января 2023 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты осуществляют массированный артиллерийский обстрел Херсона в воскресенье, 29 января. Областная военная администрация сообщает о многих пострадавших — погибших и раненых.

Россияне обстреливают жилые кварталы города. Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило об атаке на областную клиническую больницу Херсона. Ранение получила медсестра.

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«На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших», — заявили в ОВА.



Местных жителей призывают покинуть улицы, идти в ближайшее укрытие или оставаться дома, пользуясь правилом двух стен.



Армия РФ регулярно обстреливает Херсон, убивая мирных жителей. За минувшие сутки, 28 января, оккупанты 36 раз ударили по территории области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. 27 января в результате обстрела жилых кварталов Херсона погибли две женщины.

