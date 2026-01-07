Россия массированно атаковала Кривой Рог: восемь раненых, Вилкул предупредил о возможных серьезных отключениях

Страна-агрессор Россия в среду, 7 января, массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о трех пострадавших, их госпитализировали, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

23:52. Вилкул заявил об очень сложной ситуации в Ингулецком и части Металлургического района. Пока неизвестно, когда энергетики смогут возобновить электроснабжение. Воду в системе удерживают на генераторах, но для верхних этажей не хватает давления. Теплоснабжение в городе возобновляют и будут возвращать кварталами одновременно с ликвидацией аварий. Больницы в городе работают на генераторах, также работают пункты несокрушимости.

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Электротранспорт в Ингулецком районе 8 января, вероятно, не будут работать. Школы и детсады в районе завтра также будут работать дистанционно, добавил Вилкул.

20:07. Александр Вилкул предупредил, что в Кривом Роге возможны серьезные отключения электроэнергии, и призвал жителей на всякий случай набрать воды и зарядить гаджеты.

19:50. Вражеская атака на Кривой Рог продолжается, россияне ударили по нескольким локациям в городе, продолжаются пожары, проводится спасательная операция, сообщил Вилкул.

19:44. Воздушные силы предупредили о БПЛА с юго-восточного направления курсом на Кривой Рог.

19:36. Гайваненко заявил, что в течение дня над Днепропетровской областью сбили 14 российских БПЛА.

18:31. Владислав Гайваненко сообщил, что в Кривом Роге повреждены два частных предприятия, в Криворожском районе пострадала инфраструктура. Также повреждено частное предприятие в Желтых Водах.

18:12. Вилкул сообщил, что количество раненых возросло до восьми, из них двое — в тяжелом состоянии в операционном.

17:52. По данным Воздушных сил, БпЛА из Днепропетровской области идут курсом на Полтавскую.

17:49. БпЛА идут на Запорожье, Днепр и Кривой Рог, предупредили Воздушные силы.

Обновлено в 17:22. Угроза БпЛА для Днепропетровской области сохраняется, сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко.

Инфографика: alerts.in.ua

Суспільне сообщило о серии взрывов в Кривом Роге.

Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе баллистики и о движении БпЛА в направлении Кривого Рога с востока. По состоянию на 17:00 сообщалось о группе БпЛА в центре Днепропетровской области.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил о взрывах на территории области. Воздушные силы сообщили о пуске россиянами КАБ в Запорожской области.

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Утром в Кривом Роге российский шахед ударил по предприятию, никто не пострадал. Около 16:00 Вилкул сообщал, что из-за аварийного отключения электричества отключились крупные насосные горводоканала, возможно падение давления в системе.

6 января оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге баллистикой.

В ночь на 7 января российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона обезвредила ракету и 81 вражеский дрон. Украинские военные зафиксировали попадание 14 ударных БпЛА в восьми местах, а также падение обломков на пяти локациях.